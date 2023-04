Keeruline olukord sunnib tuntud Eesti pagariärid leivad ühte kappi panema

Maral on Eestis registreeritud äriühing, millel iseseisev majandustegevus puudub. Ettevõtja valitseva mõju all on aga AS Eesti Pagar, kes tegeleb pagari- ja kondiitritoodete tootmise ning müügiga. Ettevõte pakub nii leiva-saia-, kondiitri- kui ka sügavkülmutatud tooteid.

Dragad on samuti Eestis registreeritud äriühing, millel iseseisev majandustegevus puudub. Ettevõtja valitseva mõju all on Cristella VT OÜ. Cristella on spetsialiseerunud sügavkülmutatud pagari- ja kondiitritoodete tootmisele.

Tehingu taga on toiduainetetööstuses tekkinud keeruline olukord, on koondumise teates kirjas. „Ulatuslik sisendite hinnatõus, mida ei ole võimalik anda edasi lõpptarbijale, on tingimas vajaduse muuta toiduainete tootmine efektiivsemaks,“ saab sealt lugeda.

Dragadi hinnangul ei suuda nad ainult toodete valmistamisega ellu jääda. Seetõttu otsustati suurema efektiivsuse saavutamiseks koonduda.

Eesti mõistes on tegu üsnagi suurte ettevõtetega. Eesti Pagari müügitulu oli 2021. aastal 62,9 miljonit eurot, Cristella VT-l 27,8 miljonit eurot. Mõlemad on viimasel kümnendil olnud pidevalt kasumis, kuid eelmise aasta näitajaid veel teada pole.