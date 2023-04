Saksa ettevõtjad on muutumas lootusrikkamaks. Peamine murelaps on jätkuvalt ehitussektor

Täpsemalt selgub majandusuuringute instituudi Ifo andmetest, et Saksa majanduse jaoks oli viimase aasta kõige tumedam hetk hilissügis, misjärel on olukord hakanud paranema.

Nimelt küsitleb Ifo iga kuu umbes 9000 Saksa ettevõtet, uurides neilt hinnangut nii hetkeseisu kui tulevikuvaate kohta. Aprillis tõusis Ifo ärikliima indeks kuuendat kuud järjest ning jõudis 93,6 punktini, mis on parim näitaja alates eelmise aasta veebruarist. Samas pole seis võrreldes eelmise kuuga oluliselt parem (93,2 punkti). Neutraalne tase on 100 punkti, mille aluseks on võetud Saksa majanduse seis 2015. aastal.