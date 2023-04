Enn Veskimägi maksumuudatustest: tuleks näidata näpuga nende peale, kes on sellise olukorra tekitanud

Uue koalitsiooni maksumuudatused ei rõõmusta ettevõtjaid, ütles Standardi nõukogu esimees Enn Veskimägi. Tema sõnul tuleks vaadata, mis on viinud selleni. „Mind paneb imestama, et räägitakse, et eelmised valitsused on elanud nii-öelda üle võlli. Ma küsiksin, kes on viinud selleni ja kes on süüdlased, et me niisugusesse seisu oleme sattunud.“

Veskimäe sõnas, et tuleks näpu näidata nende peale, kes on sellise olukorra tekitanud. „Pool aastat enne valimisi jagati raha paremale ja vasakule, lubadusi tehti miljardi ulatuses. Nüüd peale valimisi öeldakse, et olukord on hull.“ Ta lisas, et need, kes on valitsemise juures olnud, pidid teadma, milline oli hetkeolukord. „Kuidas nad said selliseid suuri lubadusi välja kuulutada, kui teadsid, et neil lubadustel pole rahalist katet?“ jääb Veskimäele mõistmatuks.

Veskimägi loodab, et Eesti majandus ei lähe enam hullemaks. Ta lisas, et tuleb kohaneda sellega, mis hetkel toimub. Meeldib või ei, aga ära tehakse see nagunii, tõdes ta.