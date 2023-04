Sellega on Venemaa rubla valuutadest tänavu suuruselt kolmas kukkuja, järgnedes Egiptuse naelale ja Argentina peesole, märgib Deutsche Welle (DW) oma analüüsis.

Venemaa ametnike sõnul on rubla viimaste nädalate langus tingitud nii impordi suurenemisest, tänu millele jõuavad rublad välismüüjate kätte, kui ka väliskapitali väljavoolust. Mõnede vaatlejate sõnul on see osaliselt tõsi, sest ainuüksi jaanuaris vähenes Venemaa maksutulu 35%.