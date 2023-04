Ka Norra rikkad nutavad: meil ei jätku siin elamiseks raha

Kui miljardär Tord Ueland Kolstad ja investor Jens Rugseth kuulsid, et nad peavad riigile maksma 35 miljonit Norra krooni (umbes kolm miljonit eurot – toim) ettemaksu, siis otsustasid nad kolida – Šveitsi.

„Mul ei ole sellist summat. Seega oli mul väga vähe valikuid. Ma oleks võinud ju 61-aastaselt panka minna ja selle raha laenata,“ sõnas Rugseth, jätkates: „Igal aastal 30–50 miljonit laenata ei ole aga mõistlik. Seega tuligi ära kolida, kuna ma ei suuda Norras elamist endale lubada.“

Norra maksustab ka vara ja omandit

Rugseth on üks paljudest miljardäridest, kes on viimase kahe aasta jooksul Šveitsi kolinud. Šveitsis maksab ta makse umbes kolmandiku võrra vähem kui Norras.

Šveitsi kolis ka Tord Ueland Kolstad, kes on üks Norra rikkamaid mehi. Šveitsi kolis ta 2022. aasta novembris. „Ma arvan, et siin maksan ma makse umbes 90 protsenti vähem. Tulumaks ei olegi nii erinev, aga vara- ja omandimaks on need, mis vahe sisse teevad,“ ütles ta.

Rugsethi sõnul maksavad norralastest ettevõtjad umbes 2,5 korda rohkem makse kui välismaa ettevõtted.

Rikkad peavad ühiskonda panustama

Norra majandusminister Jan Christian Vestre kinnitas, et riigi eesmärk ei ole miljardäre taga kiusata. „Norras on kapitalimaks palju väiksem kui teistes riikides. Meil on lihtsalt keerulised konkurentsitingimused,“ ütles ta.

„Norras on päris lihtne raha teenida. Miljardäride arv aina kasvab. Seepärast arvan ma, et need, kellel on rohkem, panustavad ka ühiskonda,“ lisas Vestre.

Kolstadi sõnul on aga rohkem kui 50 miljardäri juba Norrast ära kolinud, ja nad ei jää ainsaks. „Minuga on ühendust võtnud kümned, sajad inimesed, kes mõtlevad ka kolimise peale ja uurivad selle kohta,“ kinnitas ta. „Majas, kus ma elan, on kaheksa perekonda Norra rikkaimate hulgast,“ lisas ta.