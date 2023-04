Päev börsil: Hagen Bikesi majandustulemused jäid prognoositule alla

Sellest tulenevalt oli eelmise aasta kevad, mis on traditsiooniliselt Hageni käibenumbrite kõrghooaeg, hoopis madalhooaeg. Seda ilmestab fakt, et meie teise poolaasta müügitulu oli sisuliselt kaks korda suurem esimese poolaasta müügitulust. Müügitulu 2022 oli prognoositud 773 000 €, tegelik 328 507 €. Ärikasum (kahjum) 2022 - prognoositud -463 000 €, tegelik -435 697 €. Sellest hoolimata näitas aktsia täna kasvu +5,69 protsenti.

Kuigi Hagen Bikes kasvas 2022. aastal olulisel määral nii müügi kui ka tarnemahtudelt, jäid majandustulemused alla prognoositule. Selle peamine põhjus on Ukrainas alanud sõjast põhjustatud majanduse ebakindlus ning ka sõja alguse ajastus. Sõja algus jäi ajaliselt täpselt enne Hageni brändi ja tooteportfelli lansseerimist, mistõttu ei olnud meil võimalik jälgida oma meedia- ja turundusplaani“, on kirjutatud börsiteates, lisades, et Hageni esitlus ei olnud alanud sõja taustal uudisväärne.

Luksuskaupu tootev LVMH on ületanud olulise teetähise: nimelt on ettevõte Euroopas tõusnud esikohale, kuna firma väärtus on ületanud 500 miljardi dollari piiri. Seda peamiselt edukale luksuskaupade müügile Hiinas ja tugenevnenud eurole. Loe lähemalt .

Börsilt lahkuva Clevoni emafirma Clevon Investors omab nüüdseks enam kui 90% ettevõtte aktsiatest, mis tähendab, et Clevonil on võimalus börsilt lahkuda. Suur osa investoritest ei soovinud aga pakkumisega kaasa minna. Loe lähemalt .

Uuenenud majadusolukorras on Hagen Bikes korrigeerinud tulevikuprognoose. Sellest tulenevalt näevad nad, et siiski on võimalik ligi kahekordne kasv võrreldes möödunud aastatega ning õppetunnid 2022. aastast lubavad ennustada, et tulevikus ei ole teatud turunduslikke kulutusi vajalik teha ning tootmise efektiivsus suureneb mahtude kasvamisel oluliselt. Seetõttu näevad nad võimalust suuremaks kasumlikkuseks.

USA ja Euroopa börs suuri muutusi ei näidanud

Suur osa Euroopa indeksitest on näidanud kas väikest tõusu või langust. Kõige suuremat tõusu kirjutamise hetkel on näidanud Frankfurdi börsi indeks DAX, mis on tõusnud 0,20%. Skandinaavia aktsiaid koondav OMX Nordic 40 on kerkinud täna 0,19%.

USA börsil on suurt muutust näidanud nö hirmuindeks VIX indeks, mis kirjutamise hetkel on tõusnud 3,22%. S&P see-eest on näidanud 0,12%-list tõusu, Dow Jones aga 0,1%.