Konkurentsiamet jättis Ryanairi kaebuse rahuldamata

Eilse, 24. aprilli otsusega luges konkurentsiamet Tallinna lennujaama tasud põhjendatuks. Menetluses ei tuvastatud, et Tallinna lennujaam oleks lennujaamatasude määramisel seaduse ja lennujaamatasude arvestamise metoodika vastu eksinud. Küll juhtis konkurentsiamet tähelepanu sellele, et Tallinna lennujaam on Eesti suurim rahvusvaheline lennujaam, millele arvestatavat alternatiivi ei ole. Seetõttu tuleb Tallinna lennujaamal oma tegevuses järgida konkurentsiseaduse nõudeid ja keelatud on rakendada võrdväärsete kokkulepete korral erinevaid tingimusi, pannes sellega mõned lennuettevõtjad ebasoodsasse konkurentsiolukorda.