Tööinspektsioon: töötajat ei saa tööriideid kodus pesema sundida ja hüvitama peab kõik kulud

Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse kohaselt peab tööandja andma töötajale tööriietuse, kui töö laad seda nõuab. Seadus ei sätesta täpselt, milliste ametite puhul on tööandja kohustatud tööriideid andma. „Sageli kasutatakse tööandja rõivaid valdkondades, kus tööriie on samal ajal ka isikukaitsevahend, nagu näiteks ehitus-, elektri- , tootmis- ja päästetöödel või meditsiinivaldkonnas. Teine levinum põhjus on kõrged nõuded riiete hügieenile, mis on tervishoiu kõrval oluline ka näiteks toiduainetööstuses. Kolmas suurem grupp on sektorid, kus on vajalik esinduslik ja ühtne väljanägemine – näiteks teeninduses või julgeolekuvaldkonnas,“ selgitab Lindström Eesti tootmisjuht Heike Tamm.