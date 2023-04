Suur muudatus tööturul: tulevikus tuleb tööandjal palganumber avaldada enne töövestlust

Milliseid muudatusi toob see kaasa töötajatele ja tööandjatele, selgitab sotsiaalministeeriumi soolise võrdõiguslikkuse poliitika juht Lee Maripuu.

Mis on teie palgasoov?

Seda küsimust on kuulnud ilmselt kõik tööle kandideerijad ning kimbatus küsida kas liiga vähe või liiga palju on paljudele tuttav. Sageli küsitakse kandideerija palgasoovi juba koos CV ja motivatsioonikirjaga, kuid tööandja võtab palga pahatihti jutuks alles konkursi lõppfaasis, kui nii tööotsija kui ettevõte on investeerinud värbamisse juba palju aega.

Tulevikus paraneb palgaläbirääkimiste läbipaistvus, sest direktiiv näeb ette, et tööle kandideerijale tuleb avaldada palk või palgatase hiljemalt enne tööintervjuud. Seega saab oma palgaootusi kujundada, arvestades juba tööandja avaldatud tegelikku palgapakkumist. Selline muutus on töötajate vaatest kindlasti tervitatav, sest 95% Eesti palgatöötajatest leiab, et töökuulutustes peaks palk või palgavahemik olema märgitud.

Et töötasu on kandidaadi jaoks oluline töötingimus, aitab palgavahemiku avaldamine kokku hoida ka värbamisele kuluvat aega, vähendades tõenäosust, et konkursi lõppvalikusse jõuavad kandidaadid, kelle palgaootus ei lähe pakutavaga kokku.

Selge palgasüsteem on kaasaegse ettevõtte kultuuri osa

Eestis on toetus palkade läbipaistvusele aja jooksul kasvanud. 63% inimestest arvab, et Eestis võiksid palgad olla avalikud (ka erasektoris), sealhulgas on pooled neist nõus palkade avalikustamisega organisatsiooni sees ja pooled sellega, et palgad oleksid avalikud kõigi jaoks.

Tuleb aga tähele panna, et palkade läbipaistvus ei tähenda seda, et ettevõtted peaksid tulevikus hakkama nimeliselt avaldama oma töötajate palgaandmeid, vaid et töötajatel on õigus saada teavet nii enda palgataseme kui ka sama tööd tegevate töötajate keskmise palgataseme kohta ning et tasustamise põhimõtted peavad olema selged, objektiivsed ja sooneutraalsed.