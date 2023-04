Energiaturu ülevaade: saabuva suve ilm määrab talve elektrihinnad

Ungari üritab samal ajal pikendada oma ainsa tuumajaama eluiga 20 aasta võrra, et katta tühimik, mille on põhjustanud jaama laiendamise venimine. Viktor Orbani juhitud Ungari valitsus tellis riigi elektritarbimisest 40% katva Paksi tuumajaama laiendamise 2014. aastal Venemaa riigiettevõttelt Rosatom, kuid 10 miljardit eurot maksma läinud leping ei ole suutnud tagada jaama õigeaegset valmimist. 1982. aastal käivitunud tuumajaama nelja reaktori eluiga on juba korra pikendatud ja praeguste plaanide järgi peaks viimane vanadest tootmisüksustest sulgetama aastal 2037.

Nädala keskmine gaasi hind oli 41 €/MWh (–1,6 € /MWh võrreldes eelmise nädalaga). Soojem ilm hoiab gaasihinnad jätkuvalt all, kuid järgmise aasta kohta pakutakse küllalt erinevaid stsenaariume. Analüütikute sõnul suudab Euroopa Liit gaasivarud eesmärgiks seatud 90% tähiseni taastada sihtmärgiks seatud novembri asemel juba augusti lõpuks või septembri alguseks. Optimismi tuleva talve ees lisavad Eurostati värsked andmed, mille järgi suutis Euroopa Liit märtsile eelneva kaheksa kuu jooksul maagaasi tarbimist viie aasta keskmisega võrreldes vähendada ligi 18% võrra. ELi ametlik eesmärk oli mäletatavasti 15%. Enim vähendasid gaasitarvet Soome (–55,7%), Leedu (–40,5%) ja Rootsi (–37,2%). Märtsis otsustas EL 15% eesmärki pikendada 2024. aasta märtsini, olles samas suutnud varude taset hoida 57,6% juures. Seda on kaks korda rohkem kui mullu samal ajal.

Teisalt aga hoiatab Saksamaal tegutsev lobiettevõte Ines, et riigi gaasivarud võivad äärmisel külma talve korral jaanuariks täielikult lõppeda. Inese prognoosi järgi võib Saksamaa 1. novembriks saavutada varude täituvuse tasemel 95%, kuid külma ilma puhul oleks varude hoidmine veebruariks 40% juures keeruline ja tavapärase talve korral lõppeksid need märtsi lõpuks sootuks. Praegu on Saksamaa gaasihoidlate täituvus umbes 64%. Ines toonitab, et tulevat talve silmas pidades on hoidlate täitmine kriitiliselt tähtis, ent külmade saabudes on tarvis tarbimist oluliselt vähendada, sest Venemaa torutarnete kokkukuivamise järel ei ole suudetud varustuskindlust taastada. Konsultatsiooniettevõtte Ganexo arvutuste järgi mahutavad Saksamaa hoidlad 250 TWh maagaasi, kuid hoolimata tarbimise vähendamisest ligi veerandi võrra kulutati seda möödunud talvel siiski 530 TWh, mis jätab riigi suurde sõltuvusse impordist. Samas peaks Saksamaal järgmise aasta lõpuks valmima koguni kuus uut LNG-terminali, mis gaasiimporti oluliselt lihtsustavad.