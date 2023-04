Üürihindade tõusu lähiajal oodata ei ole. Üürikodu otsijatel on põhjust olla kriitiline

Eelkõige puudutab stabiliseerumine 400-800 eurose üürihinnaga Tallinna kortereid. Hinnad korrigeerusid ning on sellisesse suurusjärku ka tänaseks jäänud. Pealinna kallimad korterid, mille üüritase on 1000 ja enam eurot kuus, on aga endiselt hinnasurve all. Tõsi, mõne korteri eest võib ka praegu korralikku hinda saada, kuid siis peab see olema eriline, luksulik ja esmaklassilise asukohaga.

Kuigi kevad ja sügis on üüriturul aktiivsed, pole märkimisväärset üürihindade kasvu niipea veel oodata. Ühelt poolt otsivad inimesed kõrge inflatsiooni tingimustes kokkuhoiukohti ja teisalt on rahavoogude hoidmisega kriitiline kinnisvarainvestoritel, keda survestavad kõrged talvised kommunaalkulud ja laenumakse, mille intress on märkimisväärselt tõusnud.

Olulised kommunaalkulud

Üüriturgu mõjutavad tugevalt energiahinnad, mistõttu peavad kallimate kommunaalkuludega korterite üürihinnad olema proportsionaalselt tasakaalus kommunaalarvetega.

Üürnikud eelistavad selgelt kaugküttega kortereid ja hoolimata sellest, et gaasi hind on vahepealsest tasemest taas madalamale langenud, leitakse, et kaugkütte puhul on kulud kõige enam prognoositavad

Otsitakse odavat ja head

Endiselt on kõige populaarsemad odavamad korterid, mis tuleneb suuresti Ukraina põgenikest, kelle eelistuseks on korterid hinnaga kuni 500 eurot kuus. Samas peavad sellised kodud vastama ka kindlatele standarditele, kliendid on väga valivad, sest on, mille seast valida.

Kodu üürile andes tuleks vaadata väga kriitilise pilguga, kas sa ise sooviksid seal elada. Tihti on omanikud arvamusel, et üürnikule sobib mõni vana kapp või kummut, aga tegelikult viib vana ja kulunud sisu kogu objekti väärtuse alla.

Ajale jalgu jäänud üürikodud tuleks kaasajastada, et ilmetust korterist saaks paik, mida üürnik juba esimesest silmapilgust ihkaks oma koduks nimetada ning mille eest korteri uuel elanikul oleks hea ka õiglast hinda maksta.

Suvine üüriralli koputab uksele