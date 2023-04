Eesti Gaas tellis Ameerika Ühendriikidest täiendava laevakoguse LNG-d

„Põhjuseid on kaks – Eesti Gaasi kontsern on oma turuosa siinses piirkonnas keerulistel aegadel kasvatanud ja laiemalt on gaasi kasutus tõusule pööranud – algselt plaanitud kümnest laevast sügiseni jääb väheseks, pole võimatu, et ka peale antud lisalaeva tuleb suvel üks täiendav tarne veel teha,“ märkis Eesti Gaasi juhatuse esimees Margus Kaasik.

„Erakapitalil tegutseva ettevõttena oleme saanud kriisis kiiremalt reageerida ja otsuseid teha, täiendavat huvi ja kindlust on andnud otselepingud tarnijatega – ostame ja toome piirkonnas ühe vähesena ise LNG-d peamiselt Ameerika Ühendriikidest ja Norrast, see võimaldab pakkuda meie klientidele soodsamat hinda ja kindlamat tarnet,“ tähendas Kaasik.

Eesti Gaasi kommunikatsiooni- ja turundusjuht Kersti Tumm sõnas, et ostetud kogus oli 800 GWh ja hind seotud TTF indeksiga. Hinnatõusu see gaasitarbijale aga kaasa ei too. „Eesti Gaas on gaasi müügihinda klientidele viimase poole aasta jooksul järjepidevalt langetanud, alates maikuust on kodukliendi paindliku paketi hind tänasega võrreldes seitse protsenti soodsam,“ sõnas ta.

Eesti Gaas on kasvanud Balti-Soome piirkonna suurimaks erakapitalil energiafirmaks. Nende poolt möödunud aastal klientidele müüdud maagaasi osakaal kogu maagaasi tarbimisest kasvas Balti riikides ja Soomes 17,5 protsendini. Eelmisel aastal hankis Eesti Gaas oma klientidele viis suurt laevatäit gaasi, sel aastal on viis tarnet toodud nelja kuuga. Käesoleva aasta veebruaris teatas ettevõte laienemisest Poola turule.

Eesti Gaas pakub klientidele maagaasi torugaasi, surumaagaasi (CNG) ja veeldatud maagaasi (LNG) kujul ning haldab Eesti suurimat gaasivõrku. Ettevõte tegeleb aktiivselt rahvusvahelise energiakaubandusega ning arendab taastuvenergiaportfelli päikeseenergia ja rohegaasi (biometaani) tootmise ja müügi näol.

Eesti Gaas tegutseb Soomes, Lätis, Leedus ja Poolas Elengeri kaubamärgi all ning kontsernil on kokku 50 000 klienti. Alates 2016. aastast, kui ettevõtte omandas Eesti üks suurim investeerimisettevõte Infortar, on Eesti Gaas kasvanud Soome-Balti piirkonna suurimaks erakapitalil energiafirmaks. Ettevõtte müügist üle 70 protsendi moodustab müük välisturgudel.