Sadu töötajaid koondava Tallinki aktsia näitab tuntavat langust

Lõunase seisuga on Tallink Grupi aktsia langenud -3,66%, saavutades niiviisi täna suurima langeja positsiooni kogu Balti börsil. Samuti on Tallink Grupp hetkel kõige enim kaubeldud väärtpaber, millega on tehtud üle 600 tehingu. Talle järgneb LHV, milega on tehtud ligi 100 tehingut vähem.

Börsipäeva avamise algusest on Tallink Grupi aktsia langustrendis, ehkki kella 10.00-10.30 vahel näitas aktsia algselt väikest tõusu. Seejärel on väärtpaber 0,5730 eurose hinna juurest näidanud järkjärgulist langust, hoogustudes eriti tugevalt kella 11.00-11.30 paiku, mil aktsia langes koguni -3,16%. Väärtpaberi senine põhi saavutati täna kell 12.10-12.14 paiku, mil hinnaks oli 0,55 eurot aktsia kohta. Kirjutamise hetkel oli aktsia kauplemiskäive 470 006 eurot. Viimase aasta jooksul on Tallink Grupi aktsia keskmine päevane kauplemiskäive olnud 101 000 eurot.

Samuti on näha, et müügi poolel on kokku antud sisse ordereid ligi 50 000 aktsia müügiks. Neist proovitakse keskmiselt lahti saada 0,56 eurose aktsia hinna juures.