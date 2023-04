Kiida teenindajat: Eesti kõige kiidetumat paremat teenindust pakuvad just need kohad

Heateenindus.ee asutaja ja juhi Urmas Kõivu sõnul kiideti märtsikuu jooksul teenindajaid 21626 korral. Parim Teenindaja Konkursi ja Hea Teeninduse Kuu algataja ning eestvedaja Urmas Kõiv sõnas, et „Kiida teenindajat“ algatus on 20 aastat seisnud hea teeninduse märkamise ja arendamise eest. „Kuigi tehnoloogia areng on vähendanud vahetut kliendisuhtlust, on ootus klienditeenindajate professionaalsusele suurem kui kunagi varem. Klienditeenindaja töö on muutunud järjest nõuandvamaks ning neilt oodatakse seda, mida masinad ei suuda pakkuda: lisaks kompetentsusele ka inimlikkust, hoolivust ja personaalsust,“ kirjeldas Kõiv.

„Mul on südamest hea meel, et juba teist aastat järjest hindavad kliendid meie R-Kioski poodide ja Caffeine kohvikute teenindust nii kõrgelt! Sügav kummardus kõigi meie teenindajate ja baristade ees,“ sõnas R-Kioski ja Caffeine kaubamärke ühendava Reitan Convenience Estonia personalijuht Age Pettai. Tema sõnul tähendab hea teenindus inimestele erinevaid asju, ent on eelkõige hoiak ja suhtumine. „Hea teenindus on see tunne, millega Sind vastu võetakse kui astud kohvikusse või poodi - justkui lähed sõbrale külla. Sõber teab, millist tähelepanu Sa hindad - sooja naeratust ja tervitust, sõbralikku, isegi humoorikat vestlust või hoopis abi valikutes,“ ütles Pettai. „See on miski, mida saab teha suure omanikutunde- ja südamega. Üle kõige on mul hea meel, et meie teenindajad ja baristad on kujundanud R-Kioski poodidest ja Caffeine kohvikutest paigad, kus kliendid end alati hästi ja oodatuna tunnevad,“ lisas Pettai.