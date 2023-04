Eleringi juht Taavi Veskimägi lahkub ametist

Veskimäe sõnul on juhi kohalt taandumiseks just praegu soodne hetk. „Eleringist ei saa lahkuda, kui on risk tarbija energiavarustuskindlusele. Kõik 2022. aasta talvel täiemahulise sõja puhkemise järgselt planeeritud täiendavad tegevused Eesti elektri ja gaasi varustuskindluse tagamiseks on ellu viidud, energiaturg on rahunenud ja meie jaoks kõige olulisem – sünkroniseerimise projekt – kulgeb plaanipäraselt, rahastamine on tagatud ja suurhanked lepingutes. Seega on hetkel õige ajaaken lahkuda,“ sõnas ta.