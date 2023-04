Tallinki otsused tekitavad EMSA juhis muret. Nõgene: reageerime, kui laevu saab kasumlikult tagasi tuua

„Meil on tegelikult kujunenud kurb pilt sellest, et Tallink ei soovi enam laevanduseäri edendada ja on pigem läinud kergema vastupanu ehk laevandusäri kokkutõmbumise teed, mis annab võimaluse teiste riikide firmadele siia turule varsti konkureerima tulla,“ rääkis Delfi Ärilehele EMSA juht, Jüri Lember, lisades, et firma jaoks on justkui atraktiivsemad alternatiivsed ärid. Viimase hinnangul tegeleb firma pigem lihtsustatud kulude kokkuhoidmisega, andes laevad kõik ümber maailma välja. „See sisuliselt tähendab, et oma turu konkurentsipositsiooni järk järgulist loovutamist meie Läänemere ja Soome-Rootsi vahelises liikluses,“ leiab Lember.