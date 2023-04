Omniva pälvis Läti-Eesti konkursil olulise auhinna

„Koos saame rohkem saavutada! Seda kinnitab Tilde Eesti ja Läti meeskondade ühine panus, luues tehisintellekti tehnoloogiaid eesti ja teiste Euroopa keelte jaoks. Tilde poolt välja töötatud masintõlke- ja kõnelahendused on laialdaselt kasutusel Eesti riigiasutustes, ettevõtetes ja eraisikute poolt. Eriti oluline on koostööpartneritega loodud Riiklik Keeletehnoloogia Platvorm (NLTP), mida ei rakendata mitte ainult Eestis, vaid ka Horvaatias, Islandil ja teistes riikides. Oleme väga tänulikud meie töö kõrge hindamise eest, saades prestiižse Liivimaa auhinna,“ sõnas Tilde asutaja ja juhatuse liige Andrejs Vasiljevs.

Au tunnustust saada on ka Omnival. „Balti regioon on meie koduturg ja Lätil on selles keskne roll. Omniva on jätkusuutlik organisatsioon. Meie päevakorras on nii sotsiaalsed kui ka keskkonnaküsimused. Inimestele lähemale liikumiseks jätkame pakivõrgustiku laiendamist ning keskendume uuenduslike ja jätkusuutlike teenuste juurutamisele. Viimati alustasime uut pilootprojekti Lätis ja paigaldasime Jūrmalasse oma esimese päikesepatareidel töötava pakiposti. Loodetavasti tuleb neid tulevikus sadu,“ sõnas Omniva tegevjuht Mart Mägi.