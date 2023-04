Veskimägi: keeruliseks teeb Eleringist lahkumise emotsionaalne side

Kuigi Veskimägi volitused kehtiksid veel pea 2024. aasta lõpuni, siis tema viimaseks tööpäevaks jääb 30. juuni. „Minu süda on Eleringis. Ja see tegi selle otsuse nii lihtsaks kui keeruliseks,“ sõnas ta ning märkis, et praegu oli õige aeg lahkuda.