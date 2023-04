Putini ukaasi järgi on Venemaa võtnud Soome energiakontserni Fortum sealsed varad oma valdusse

Ukaas avaldati Kremli veebilehel.

Omandit võetaks ukaasi järgi Vene riigi valdusse olukordades, kus välismaal konfiskeeritakse Vene ettevõtete vara. Ukaasi järgi peab Venemaa võtma kiiresti tarvitusele meetmeid, et vastata USA ja teiste riikide ebasõbralikule ja rahvusvahelise õiguse vastasele tegevusele.

Ukaasist selgub, et Venemaa on juba võtnud oma valdusse Fortumi kohaliku vara Venemaal. Samuti on ukaasi järgi Vene riigi valdusse võetud Saksa ettevõtte Uniper vara Venemaal. Fortum müüs 2022. aasta detsembris Uniperi Saksa riigile.

Ukaasis öeldakse, et Fortumi ja Uniperi varad Venemaal on antud Venemaa riigivara eest vastutava ministeeriumi allasutuse Rosimuštšestvo valdusse.

Rosimuštšestvo teatas, et see ei puuduta omandisuhteid ja tegemist on ajutise meetmega.

Oktoobris teatas Euroopa Ülemkogu president Charles Michel, et Euroopa Liit kaalub meetmeid Ukraina ülesehitamise toetamiseks Venemaalt konfiskeeritud varadega.

Fortum on püüdnud Venemaalt lahkuda, aga on sattunud oma sealsete üksustega patiseisu. Helsingin Sanomat on varem kirjutanud, et ettevõte tahab oma äri Venemaal maha müüa ja on teadete kohaselt ka ostja leidnud.

Esmaspäeval ütles Venemaa suuremate pankade hulka kuuluva VTB juht Andrei Kostin, et Venemaa peaks välismaiste ettevõtete kohaliku vara oma valdusse võtma. Näitena mainis ta Fortumit.