Raskustes Standard saab uue omaniku

„Standard on tugeva kaubamärgi ja silmapaistva ajalooga ekspordile suunatud ettevõte, mis saab uue ärimudeli. Ehitame ettevõtet, mis panustab tootmise automatiseerimisse, koostöösse tippdisaineritega ning teenuste väljatöötamisse tagamaks suurepärast kliendikogemust,“ selgitas Standard AS juhatuse liige Jonatan Karjus.

„Hea meel on tõdeda, et ettevõttes on jätkamas mitmeid olulisi võtmetöötajad ning lisandumas täiendusi, kes aitavad ettevõtte värskendatud strateegiat ellu viia. Restruktureerimise perioodil on Standard jätkanud kehtivate lepingute täitmist ning suvekuudel lükatakse mööblitootmisele uus hoog sisse,“ lisas Karjus.

Tootmine jätkub

Standardi tootmine jätkub Kose tehases, mille masinapark saab märkimisväärse täienduse. „Üle 10 000 ruutmeetri suurusel Kose tootmiskompleksil on head eeldused ettevõtte jätkusuutlikuks arendamiseks võimalusega tootmispinda tulevikus laiendada ja täiendavalt moderniseerida,“ ütles Karjus. „Paneme rõhu Kose tootmise tehnoloogilise võimekuse kasvatamisele ja keskkonnasäästlikule tootmisele, mis on energiatõhus ja kus kasutatakse kõik tekkivad tootmisjäägid ära.“

Uuenenud Standardi eesmärk on kinnitada kanda regiooni juhtiva sisustuse suurprojektide tarnija ning kontorimööbli täisteenuse pakkujana. Selles protsessis nähakse mitmeid koostöövõimalusi ka teiste kodumaiste ettevõtetega, et võidelda välja tugev positsioon välisturgudel.

Veskimägi keskendub kinnisvarale

„Mul on hea meel, et 78-aastase ajalooga Standard AS jätkab tegutsemist ja ettevõtte mööbliäri on leidnud Eesti kapitalil põhineva omaniku, kuigi huvilisi oli mitmelt poolt Euroopast. Uuel omanikul on kogemus eduka äri ehitamisel ja tugev tahe Eesti mööblitööstusesse panustada,“ sõnas ettevõtte nõukogu liige Enn Veskimägi. „Tehingu tulemusena väljun mööbliärist ja suunan fookuse tulevikus kinnisvara arendamisele.“