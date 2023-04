Eestlase juhitud Soome börsifirma tulemused näitavad tuntavat kasvu

Incapi kolmanda tehase ehitus Indias on nüüdseks lõppenud ja alanud on tootmise käivitamine tehases. Puki sõnul lisab uus kaasaegne tehas Indias nende senisele tootmispinnale ligi 8500 ruutmeetrit ning on ehitatud säästva ehituse põhimõtete kohaselt, pöörates erilist tähelepanu energia ja vee tõhusale kasutamisele.

Kuna komponentide saadavus ja tarneajad on paranenud, ei pea Incapi kliendid enam oma tellimusi nii palju ette esitama kui varem. „Kuna tootmisprognooside nähtavus on taastumas normaalsele tasemele,“ märkis Pukk turu trende kommenteerides. Aprilli alguses teatas Incapi suurim klient ettevõttele, et nad on varunud liiga suured varud oma lattu, arvestades nende esialgsest prognoosist aeglasemat kasvu. Seega, tulenevalt nende otsusest vähendada oma varude taset, lükkavad nad mõned tellimused 2023. aastast 2024. aastasse. „Teeme hetkel nendega tihedat koostööd, kohandades oma tootmismahtusid, et aidata neil vähendada varude taset, mis seeläbi mõjutab meie 2023. aasta käivet,“ märkis Pukk.