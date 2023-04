Globaalsete kogemuste jagamine kohalikul turul: kuidas Crayon aitab Eesti ettevõtetel pilveteenuste abil kasvada

Oslo börsil noteeritud ja ligi 50 riigis enam kui 3000 töötajaga rahvusvaheline tarkvaraettevõte Crayon avas Tallinnas ning teistes Baltikumi pealinnades oma kontorid kolm aastat tagasi ning korraldab 9. mail esimest korda Balti riikide seast just Tallinnas tasuta kogukonnapäeva erinevate pilveteenuste tutvustamiseks. Tänu tõusvale huvile tuntud hiidplatvormide äriteenuste vastu, on ettevõte oma meeskondi kasvatamas - sealhulgas ka Eestis, kus meeskonda juhib varem pikalt Microsoftis pilveteenuste valdkonnas töötanud Tarmo Uba.

„Oleme julgelt välja lubanud, et vähendame ettevõtete ja organisatsioonide IT-kulusid keskmiselt 23%, sest meie pakutavad pilvelahendused võimaldavad seda. Igale kliendile sobiva lahenduse leidmiseks on meil ühtekokku 2000 spetsialisti koos 7000 sertifitseeringuga erinevate tehnoloogiate tundmise alal. Tänu sellele on 60 000 klienti kõikjal üle maailma usaldanud oma äriteenused Crayoni hoolde ning usun, et sama number kasvab ka Eestis õige pea,“ märkis Uba.

Pilveteenuste lahendused idufirmadest suurte riiklike asutusteni

Globaalseid turutrende hinnates märgib Uba, et need on kõikjal liikumas samas suunas - alates üleüldisest pilveteenusele üleminekust küberturvalisuse teematika kasvu ja tehisintellekti üha laialdasema kasutuselevõtuni. „Üldjuhul ei suuda meie kohalikud ettevõtted iseendale nende suundade katmiseks kõiki kompetentse välja arendada ning see poleks ka mõistlik. Seega arvestades, kui ulatuslikult ettevõtted täna erinevat tehnoloogiat vajavad ja seda peamiselt just välisressursside kaudu, on meil Crayoniga Eestis teenust pakkudes korralikult ruumi.“

Crayon aitab organisatsioonidel optimeerida IT-kulutusi, vähendada kulusid ning parandada IT operatsioone.