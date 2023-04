Eesti Panga statistika: sularaha pole kuskile kadumas

Nutiseadmetega maksmine on tõusuteel

Üha enam on neid kaardivaldajaid, kes plastikkaarti maksmiseks ei kasuta. Digirahakotiga ehk mobiiltelefoni, nutikella või -sõrmusega tehti I kvartalis Eestis juba 16,5% kaardimaksetest, aasta varem oli selliste maksete osakaal 8% võrra väiksem. Välismaal kasutavad eestimaalased digirahakotti veelgi sagedamini – I kvartalis tehti nii juba veerand kõikidest kaardimaksetest, mis on 12% võrra enam kui aasta varem. Digirahakoti maksete osakaalu kasvatab ka virtuaalkaartide väljastamine, mida mõned pangad pakuvad. Virtuaalkaardi omanikul ei pruugigi plastikust kaarti olla. Virtuaalkaardi saab lisada telefoni või nutikella digirahakotti (nt Apple Paysse või Google Paysse) ning sellega saab teha oste nii füüsilises müügikohas kui ka e-poes.

Järjest rohkem on ka neid kaardivaldajaid, kes on aktiveerinud oma pangakaardi viipemakse võimaluse. Viipemakset võimaldavad sisuliselt kõik Eestis välja antud pangakaardid, nagu ka kõik terminalid, mis kaardimakseid vastu võtavad. Kaardiomanikud on märtsi lõpu seisuga viipemakse võimaluse aktiveerinud 82% pangakaartidest, aasta varem oli see näitaja 4% võrra väiksem. Aasta jooksul on aktiveeritud viipemaksevõimalusega pangakaartide arv kasvanud 144 000 kaardi võrra. I kvartalis tehti Eestis 66% kõikidest kaardimaksetest viibates, aasta varem oli viipemaksete osakaal 9% võrra väiksem. Välismaal maksavad eestlased viibates veelgi sagedamini – I kvartalis oli viipemaksete osakaal riigipiiri taga 71%.