Ekspert: Tallinna vanad büroohooned on endiselt hinnas

Kinnisvarakonsultant Heinike Reisin võttis fookusesse neli Tallinna tuiksoonel asuvat ärihoonet: Al Mare majadele kuuluv Al Mare ärihoone Haaberstis ja Eften Marienthali Keskus Mustamäel, Kaamos Kinnisvara Tammsaare Ärikeskuse Tammsaare teel ja Kapiteli Delta Plaza Pärnu maanteel.

Viimase enam kui kümne aasta jooksul on Tallinnasse kerkinud väga palju erinevaid büroohooneid. Uhiuute kõrval konkureerivad mitmed vanemad hooned, mis on seni üürnikega kaetud. Hoonete rohkus on laiendanud ärikliendi valikut. Kas otsustada kontori valikul asukoha, üürihoone pinnalaotuse, energiamärgise või hoopis tugiteenuste olemasolu järgi?

Asukoht, asukoht, asukoht

Ärikinnisvara puhul on määravaim argument asukoht. Kui aastate eest lähtuti asukoha valikul ettevõtte juhi elupaigast, siis täna arvestatakse ennekõike töötajate oma. Siinjuures on oluline, et ärihoonele pääseb ligi igast ilmakaarest, kas isikliku auto või ühistranspordiga. Viimase puhul hinnatakse üha enam ligipääsetavust rongiga ning heaks ühistranspordi peatuse kauguseks büroohoonest peetakse kuni 300 meetrit.

Hea näide logistiliselt läbimõeldud ärikinnisvarast on Ülemiste City, kus on olemas pea kõik ühistranspordi võimalused alates autost ning lõpetades lennukiga, aga ka uus Avala ärilinnak, mis avaneb mugavalt erinevatele suundadele ja pole kaugel lennu-, bussi- ja rongijaamast.

Mida paljud ärikinnisvara juures otsivad, on võimalus vältida ummikuid. Kümne aasta eest oli ummikute probleem väiksem. Täna ei ole aga paraku Tallinnas kohta, kus ei tekiks aeg-ajalt tipptundidel liiklusummikuid. On vaid asukohti, kus liiklus on väiksem. Õhtused tipptunnid on nihkunud varasemaks ning kel võimalus, hakkab linnast ummikute vältimiseks liikuma juba enne tööpäeva lõppu.

Arendajad on ummikute vältimiseks planeerinud hoonetesse lahendusi, et sõita tööle rattaga. Kuigi jalgratta parklate ja pesemisvõimalustega büroohooneid ehitati juba kümme aastat tagasi, on see täna iga büroohoone jätkusuutlik ja loomulik osa.

Mugav parkimine