Eelnõuga kavandatakse kaotada majutusele ning majutusele koos hommikusöögiga kehtiv vähendatud käibemaksumäär 9 protsenti ja tõsta see alates 2025. aasta 1. jaanuarist standardmäärale 22 protsenti.

„Majutusteenuse käibemaksumäära tõus võib mõjutada majutusteenuste hindu, kuid hinnatõusu ulatus, kestus ning jagunemine sektori sees on raskesti ennustatav,“ märgitakse seletuskirjas. Hinnatõus sõltub aga konkurentsisituatsioonist nii riigi sees kui rahvusvaheliselt ning ka üldisest majandusolukorrast. Riskina näeb rahandusministeerium, et majutusasutuste käibemaksutõus võib Eesti atraktiivsust vähendada just Soome turistidele.