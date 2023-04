Standard on suutnud läbi aastate teha Eestist välja ja Eestisse sisse müüki 25–30 miljonit eurot, ütles Standardi uus juht Jonatan Karjus. Ta lisas, et ettevõttel on olnud hea müügivõimekus, kuid viimastel aastatel pole tootmine olnud niivõrd efektiivne. Karjus näeb ettevõttel potentsiaali tootmise automatiseerimise ja digikeskkondade parandamisega. „Siis on suur võimalus Eestis pika ajalooga tugev mööblitööstuse bränd uuesti käima lükata.“