Utilitas langetab soojuse hinda kõigis võrgupiirkondades

Utilitase kaugkütteettevõtete juht Robert Kitt ütles, et viimaste kuude jooksul läbiviidud kütusehanked lubavad mõnevõrra positiivsemalt tulevikku vaadata ning soojuse hinda langetada. „Uus müügihind igas võrgupiirkonnas sõltub konkreetselt selle piirkonna iseärasustest, nagu kodumaise taastuvkütuse osakaal ning tootmisseadmete ja võrkude konfiguratsioon,“ märkis Kitt.

Kitt selgitas, et alates 2021. aasta energiakriisist on Utilitas pidanud pidevalt balansseerima kolmel sõlmpunktil: energia toimepidevus, taskukohasus ning keskkonnasõbralikkus. „Venemaa täiemahulise sõja puhkedes Ukrainas suudeti tänu kodumaisele taastuvkütusele, heitsoojusele ning fossiilse maagaasi asendamisele tagada toimepidevus,“ sõnas ta.

Kitt lisas, et just tänu suure kaugküttesüsteemi paindlikkusele suutis Utilitas läbi 2022. aasta maagaasi hüppelise hinnatõusuga toime tulla ilma, et Tallinna ja Maardu piirkonna hinnad oleks pidanud selle erakordse tõusuga kaasa minema. „Selle aasta algusest kestnud tihedad läbirääkimised ja kütuste hanked päädisid aprilli keskpaigas järgmise hooaja maagaasi kütusevaru lepingu sõlmimisega – mistõttu osutub võimalikuks hindu alandada,“ ütles Kitt.