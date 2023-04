Päev börsil: Baltikumide börsiindeksid korralikus plussis, raha kaasanud ELMO Rent näitas tugevat tõusu

Täna on Balti börsiindeks näidanud nii tõuse kui langusid, kuid lõpetas üsna samal tasemel, nagu päeva alguses. Kõige suuremat aktsia tõusu on näidanud raha kaasanud ELMO Rent (+7,27). Suurim langeja on matuseteenuseid pakkuv Leedu ettevõte K2 LT (-3,88%).