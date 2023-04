IPO-buumiga tulnud nähtus: ülemärkimine ei tähenda ülemärkimist

„Varem oli emissioonil kindel maht ning pärast märkimistulemuste selgumist oli väga lihtne järeldada, kas investorite huvi oli ettevõtte soovitust suurem või väiksem. Nüüd on aga ettevõtted palju kavalamad: ettevõte ütleb emissiooni mahuks ühe numbri, aga jätab endale õiguse suurendada ülemärkimise korral emissiooni mahtu näiteks kaks korda,“ kirjutas varahaldusettevõtte Avaron Asset Management investeeringute juht Peter Priisalm.

Võimalust emissiooni mahtu suurendada on viimastel aastatel kasutanud hulk ettevõtteid, nii börsi põhinimekirjas kui ka kasvuettevõtete börsil First North olevad firmad. Nende seas on tugevalt üle maksimummäära märgitud Enefit Green, Hepsor, Airobot, samuti Modera ja Elmo Rent.