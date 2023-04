Komisjon tegi ettepaneku kehtestada uued majandusjuhtimise reeglid

Selleks et võlatase püsiks jätkusuutlik, kohaldatakse ühtseid kaitsemeetmeid. Eelarvepuudujäägi ja võla kontrollväärtused, mis on vastavalt 3% ja 60% SKPst, jäävad samaks. Valitsemissektori võla suhe SKPsse peab kavaga hõlmatud perioodi lõpus olema väiksem kui selle alguses ning juhul, kui eelarvepuudujääk on üle 3% SKPst, tuleb eelarvet kohandada vähemalt 0,5% SKPst aastas. Lisaks peavad tagama need liikmesriigid, kelle eelarvekohandusperioodi on pikendatud, et eelarve konsolideerimist ei lükataks edasi kava lõpuaastatesse.