Milliseks uueks katsumuseks on Taavi Veskimägi end ligi 30 aastat ette valmistanud

Rahandusministeeriumi ametnik, riigikogu liige, rahandusminister, erakonna Res Publica esimees ajal, kui Isamaaliit ja Res Publica ühinesid. Ometi otsustas toona 35-aastane Taavi Veskimägi, et poliitikas on tehtud küll ja vastu tuleb võtta uus katsumus. 14 aasta pikkune teekond on olnud oma keerdkäikudega: on olnud õnnestumisi, vaidlusi, pettumusi, lahkuminekuid ja uuel moel kokkutulekuid.