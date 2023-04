Tanel Kiik: majutusasutuste käibemaksu tõus lööb valusalt kogu turismisektorit ja viib raha naaberriikidesse

„Ei ole juhus, et Leedus on majutusasutuste käibemaks 9, Soomes 10 ja Lätis 12 protsenti. Lõunanaabrid on oma valusa õppetunni saanud. Lätis tõsteti 2009. aastal majutusteenuse käibemaks 21 protsendini ja see andis suure tagasilöögi - rohkem kui kümme tuhat inimest kaotas töö, mitmed suurüritused kolisid naaberriikidesse ja suurenes varimajanduse osakaal. Sellest veast saadi kiiresti aru ja tehti ka vigade parandus,“ märkis Keskerakonna aseesimees. „Eesti võiks õppida nii enda kui teiste riikide kogemustest, mitte oma inimeste ja ettevõtetega vastutustundetuid eksperimente teha.“