Swedbank Eesti esimese kvartali kasum enam kui kolmekordistus

„Pankade heade tulemusteni viisid nii ärimahtude kasv kui ka tõusnud baasintressimäär. Nii ettevõtted kui ka kodumajapidamised on laenukohustuste teenindamisega hakkama saanud ja võlgnevuste tase on jätkuvalt ajaloolises võrdluses väga madal. Näeme ka praeguses situatsioonis laenuportfelli kasvu võimalust. Panga tugev kapitalipositsioon annab kindlustunde, et saame kaasa aidata Eesti elu ja ettevõtete arenemisele, eriti uuema ja keskkonnahoidlikuma majanduse suunas,“ ütles Swedbank AS-i juht Olavi Lepp.