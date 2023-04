Rootsi energiaregulaator on avastanud mitu elektrituru manipuleerimise juhtumit

Pidev järelevalve

Lahti selgitas, et nende turujärelevalve keskendub üldiselt Euroopa Liidu määruste rikkumisele, mis käsitlevad siseteabe kasutamist ja turuosaliste lubamatut mõju. Tema sõnul on liigse varuvõimsuse soetamine hea näide turuosaliste lubamatust mõjust.

„Kui kaua juhtumi uurimine aega võtab, sõltub mitmest tegurist, sealhulgas keerukusest. Meie eesmärk on neid uurida võimalikult kiiresti, enne kui need finantskuritegevuse ametile edastame,“ sõnas Lahti.

Elektrituru toimimise on tähelepanu alla võtnud ka Taani võimud. Politsei vahistas eelmisel nädalal kaheksa inimest ja konkurentsiameti uurimise all on veel 49 ettevõtet.