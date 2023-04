Rahandusministeerium otsib positiivsele krediidiregistrile parimat lahendust

„Positiivne krediidiregister on oluline tööriist ülelaenamise ennetamiseks. Oluline on see üles ehitada nii, et laenuandjate privaatsus oleks kaitstud ja krediidiandjad saaks sellega liituda mõistlike kuludega. Konkursi tulemusel saame valida optimaalse tehnoloogilise lahenduse,“ selgitas rahandusministeeriumi finantsteenuste poliitika osakonna juhataja asetäitja Thomas Auväärt.