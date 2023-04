Holland ekspordib tulpe jätkuvalt Venemaale. Müüjad küll häbenevad, kuid ei loobu sellest

Katja ostab oma lilled hulgimüüjalt ja ütles Euronewsile, et ligikaudu 30% tema värsketest lõikelilledest tuleb Hollandist, mida tuntakse rikkalike kevadiste tulbipõldude poolest. Kuigi 30% on palju, on see siiski vähem, kui enne sõda.

Kui eetiline on lillede eksport agressorriiki?

Hollandi lilled on tema sõnul kallinenud, samas kui Keeniast, Ecuadorist ja Colombiast pärit lilli on veidi odavam osta. Suuremad Hollandi lilleeksportijad – kellest ükski ei nõustunud Euronewsiga ametlikult rääkima – seisavad samasuguse dilemma ees nagu teisedki Euroopa ettevõtted. Kas jätkata oma kaupade eksportimist Venemaale, isegi kui nende suhtes ei kohaldata sanktsioone?

Hollandi lillede koguekspordi väärtus rekordiliselt kõrge

Kuigi kaubandust on raskendatud arvukate ELi sanktsioonide tõttu, on Venemaa lilletööstus endiselt tugev. Moskva värskete lillede hulgimüüja Azalia Group kinnitas Euronewsile, et nad impordivad lilli Hollandist ja nende kodulehel on kirjas, et neile tarnitakse Hollandist pärit lilli kaks korda nädalas.