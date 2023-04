Venemaa tööstus kasvas esimest korda pärast sõja algust

Andmed sõjalise tootmise kohta on riigisaladus, kuid majandusteadlased ütlevad, et sektor on olnud üks kõige vastupidavamaid alates Ukraina sõja algusest rohkem kui aasta tagasi. President Vladimir Putin on korduvalt öelnud, et relvatehased töötavad ööpäev ringi, et nõudlusega sammu pidada.