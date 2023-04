„Tulumaksul on kaks eraldi muudatust, kuid need on omavahel väga tugevalt seotud – maksumäär ja tulumaksu vaba sissetulek. Praeguses süsteemis maksavad 1200–2100 euro teenijad oma lisanduvatelt sissetulekutelt märkimisväärselt suuremat maksumäära kui üle 2100 euro teenijad,“ ütles Uusküla.