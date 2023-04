Järgmine USA pank vaarub kollapsi äärel

USA valitsus ei taha veel sekkuda, et anda aega erasektorile, kuid seni ei ole erasektor panga varasid osta tahtnud, vahendab Financial Times.

Alates SVB panga kokkukukkumisest märtsis on First Republic panga hoiused languses olnud. Suur osa panga kodulaenuportfellist on enda väärtust intressitõusude tõttu kaotanud ning jõukad kliendid on kartnud, et nende suurtele hoiustele hoiusekindlustus ei kehti.

Tänavu on panga aktsiad langenud 95%. Ajutine stabiilsus saabus märtsis, kui 11 suurt panka andsid First Republicule 30 miljardi dollari väärtuses hoiuseid. Langus jätkus käesoleval nädalal, kui selgus, et hoiused on vähenenud enam kui 100 miljardi dollari võrra ning ka panga kasum on kolmandiku võrra väiksem, kui veel mullu samal ajal.

Üks potentsiaalne ostja ütles Financial Timesile, et panga varade tavapärane müük on ebatõenäoline, kuna allahinnatud varad tooksid pangale suure kahjumi. Seetõttu on õhku visatud võimalus, et suured USA pangad ostaksid First Republicu varad hoopis turuhinnast kallimalt, millega saadaks väike kahjum, kuid sellega väldiksid suuri tasusid, mida panga ebaõnnestumise puhul maksta tuleks.

First Republicu juhid usuvad samas, et suured pangad võivad neist reaalsusest süngema pildi maalida.