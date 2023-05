Suuri samme astuv iduettevõtja: kui sa ei paku maailmale tõelist väärtust, siis pikka pidu pole

Veebilehtede vestlusakna ehk chat-lahendust pakkuv Askly on pealtnäha üks paljudest omataolistest, ent idufirmat eest vedava Sandra Roosna sõnul pole see sugugi nii. „Askly teeb professionaalsed klienditoe tööriistad lihtsasti kättesaadavaks väikestele ja keskmistele ettevõtetele,“ tõdeb nüüdseks kaks aastat valdkonnas tegutsenud ettevõtja. Kõrvalt näinuna märgib Roosna, et e-kaubanduses laialt kasutatud juturobot on tihti miski, mis kliente vihastab ja negatiivset hoiakut tekitab.