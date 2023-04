Eesti Hotellide ja Restoranide Liit: ministeerium alahindab käibemaksutõusu mõju majutuse hindadele

Eesti Hotellide ja Restoranide Liidu tegevjuhi Killu Maidla sõnul on nad korduvalt soovitanud valitsusel teha korralik mõjuanalüüs enne, kui minnakse majutusasutuste käibemaksuerisuse kaotamise kallale. „Siiani me aga sellist tõsiselt võetavat analüüsi pole näinud ja on selge, et seda ei saagi loetud päevadega koostada.“