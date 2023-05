Siim Vene: IT-administraatoritel on üha enam arendaja müts peas

Killustunud info ja tööriistad

Reaalsus on tema sõnul ka see, et kui süsteeme kasutama hakates luuakse arhitektuur ja ka tarnete kirjeldused, siis paigaldusi ja muudatusi viiakse läbi sageli käsitsi. See tähendab, et need jäävad mõnikord üldse kirjeldamata või on dokumenteeritud puudulikult. Kui aga süsteemiga midagi juhtub, siis on süsteemi töö taastamise jaoks vajalikku infot väga raske leida, see on killustunud erinevate dokumenteerimissüsteemide vahel ning võib juhtuda, et teadmine süsteemi seadistuste kohta, mis „päriselt toodangus“ olemas on, puudub.