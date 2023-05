Wermstock aitab luua kaasaegset ruumi ja sisearhitektuuri: parim valik keraamilisi plaate ja sanitaartehnikat

„Meie soov on olla kvaliteetseid tooteid ja parimat teenust pakkuv keraamiliste plaatide ja sanitaartehnika müüja Eestis. Saame pakkuda sobivaid lahendusi igale maitsele klassikalisest stiilist kuni ultramoodsa disainini. Kuna kaubamärke on palju, siis on meil alati klientidele näidata mõnda uut tootesarja või uuenduslikke tehnilisi lahendusi,“ räägib ettevõtte tegevjuht Teet Kolts.

Läbi aegade on Eestis olnud populaarne skandinaaviapärane mahedates ja heledates värvitoonides sisustus, et pehmendada geograafilisest asukohast põhjustatud pikka pimedat aega. Ka rikkalikum soojades ja erksates toonides Vahemere stiil leiab Eestis aina enam kasutust. Soovitud tervikliku tulemuse saab suurepäraselt ja maitsekalt saavutada Wermstocki sortimendis oleva laia tootevalikuga. Näiteks on jõudnud paljudesse Eesti kodudesse pika ajalooga tuntud Saksa tootjate Duravit i ja Villeroy & Bochi tooted, pakkudes terviklahendusi, millega saab esteetiliselt sisustada kogu vannitoa. Samuti on sisustuses laialt kasutusel Itaalia tootjate Imola Ceramica ja Rondine keraamilised plaadid ning Hansgrohe kvaliteetsed ja hea hinnaga ning Axor i kõrgdisainiga segistid. Mainimata ei saa jätta ka olulisi paigaldustooteid, mis tagavad ruumilahenduste pika eluea: seinatagused WC-raamid ja äravoolurennid Tecelt ja Geberitilt .

„Pikaajalised koostööd on kandnud meid kaugele. Konkurents valdkonnas on tihe, kuid võime rõõmuga tõdeda, et meie tarnitavad kvaliteetsed tooted ja teenused on pannud aluse paljudele püsivatele ärisuhetele. Pingutame hea tulemuse nimel kogu meeskonnaga ja kliendid ei pea meis kunagi pettuma. Meie juurde tullakse vajaduse ja ootusega sisustada ruum kvaliteetselt, esteetiliselt ja eelarve piires. Wermstockil on pikaaegne kogemus, tehniline pädevus ja tihedad suhted tootjate esindajatega, mis võimaldavad meil kliendile meelepäraseid – ja õnnestumisel isegi ootusi ületavaid – lahendusi pakkuda. Ja veel on oluline, et meil on suur tahe ideid ellu viia. Oleme kliendi kõrval kogu teekonna vältel – ideest ja planeerimisest installeerimise ja lõpliku teostumiseni,“ selgitab ettevõtte tegevjuht Teet Kolts.