Võrklaev: avaliku teenistuse palgad peaksid olema konkurentsivõimelised

„Hea meel on, et palk kasvas kõige rohkem riigi ja rahva jaoks olulistel eriteenistujatel – politsei-, pääste-, välisteenistuse ametnikel, tegevväelastel ja teistel,“ märkis rahandusminister Mart Võrklaev. „Seda võimaldas muu hulgas valitsuse makstud lisaraha siseturvalisusele palkade konkurentsivõime hoidmiseks.“

„Samas ei tohi tase tööturust ka maha jääda – meil tuleb ju tagada riigitöö kvaliteet ja professionaalsus. Kui aga täna võrdleme avaliku teenistuse konkurentsivõimet tööturul, on jätkuvalt murekoht, et erasektor ostab meilt eksperte üle. Näiteks rahandusministeeriumist liiguvad targad analüütikud ja tippspetsialistid pankadesse ja finantsettevõtetesse, kuna seal pakutakse ekspertteadmiste eest palju kõrgemat palka,“ rääkis Võrklaev.

Rahandusministeeriumi riigihalduse ja avaliku teenistuse osakonna juhataja Ülle Haraki sõnul on ametnike palgad olnud ajast-aega vastuoluline teema. „Ühest küljest on justkui avalik ootus, et ametnikke vähendataks ja neile ei makstaks maksumaksja raha eest väga kõrget palka. Teisalt on ootus, et riik toimiks hästi, teenused oleksid kättesaadavad ja teenusepakkujad professionaalid,“ rääkis ta.