Facebooki ja Instagrami emafirma teatas suurest kasumist

Ettevõte ütles, et tehisintellekt on „toonud häid tulemusi“ kogu ettevõtte äritegevuses.

„Meie kogukond kasvab jätkuvalt,“ ütles tegevjuht Mark Zuckerberg. „Samuti muutume tõhusamaks, et saaksime kiiremini luua paremaid tooteid ja panna end tugevamasse positsiooni, et saavutada meie pikaajaline visioon,“ ütles ta.

Positiivsed finantsnäitajad langevad kokku perioodiga, mil Meta on vähendanud töökohti ja projekte. Eesmärk oli muuta 2023. aasta „tõhususe aastaks“, ütles Zuckerberg.

Meta on olnud kõige agressiivsem USA suurtest tehnoloogiaettevõtetest, kui tegemist on kärpimisega, vähendades vaid mõne kuuga peaaegu veerandi oma ülemaailmsest tööjõust ehk rohkem kui 20 000 töökohta.

Olukorraga lähemalt kursis olevate inimeste sõnul on suur saavutus, et Meta on suutnud sellises majanduskeskkonnas ning pärast rasket 2022. aastat 3% oma tulusid suurendada.