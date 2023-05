Bolti kaasasutaja Martin Villig selgitab, kuidas paljudes riikides on aktsiaoptsioonide andmine väga keeruline ja lisamaksude tõttu ka kulukas. See aga piirab varajases staadiumis tulude teenimise võimalust ja soovi palgata enda ettevõttesse esimesed töötajad.

Kuivõrd on palgad ettevõtte suurim kulu, esitas Villig LinkedInis oma lahenduse: võta tööle need, kes on nõus saama praegusest palgast väiksemat palka. Tema sõnul on see Ragnar Sassi ja ettevõtte Salto X väljatöötatud mudeliga.