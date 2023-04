Inimesed hoiavad kokku: „parim enne“ kaupade käive kasvab iga kuuga kolmandiku

„Me saame kauba soodsalt kätte ja ei jää ootama, et seda maksimaalse hinnaga müüa, vaid anname kiirelt ja odavalt edasi. Tavaliselt müüme ka suured tootepartiid hiljemalt kahe nädalaga ära. Hästi populaarsed kaubad – näiteks Kalevi šokolaadid ostetakse päeva-paariga,“ lisas ta.



Kaljula sõnul tuntakse Sumena vastu huvi ka Lätis ja Leedus, sest sarnast poodi lähiriikides pole.



„Praegu saabub meile päris palju ökotooteid, mis muidu on tavapoes väga kallid ja inimeste rahakott ei hakka nendele peale. Meie saame sellist kaupa aga mitu korda odavamalt müüa ja see liigub väga hästi. Seetõttu on meil käive iga kuuga keskmiselt 30% kasvanud. Märtsis oli kasv võrreldes veebruariga lausa 50%,“ lisas Kaljula.



Sumena asutaja sõnul on paljudele inimestele toidupäästmine ka rohelise mõtteviisina oluline ja ka järjest rohkem ettevõtted tellib oma töötajatele päästetavaid suupisteid ja jooke. „Ega siin polegi midagi häbeneda, pigem on see normaalne ja arenenud ühiskonnale kohane käitumine,“ rääkis Kaljula.