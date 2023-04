Eesti eesmärk on muutuda tõmbekeskuseks süvatehnoloogia idufirmadele

Startup Estonia süvatehnoloogia valdkonna juht Vaido Mikheim sõnas, et süvatehnoloogia valdkonna iduettevõtete eesmärk on viia teadlaste avastused ja teadmised tarbijateni reaalsete toodete ja teenustena ning just teaduse kommertsialiseerimises nähakse täna suurt globaalset potentsiaali.

„Riikide vahel on käimas võidujooks, et meelitada asutajad ja meeskonnad just oma riiki, sest suuri ja ägedaid projekte tehakse rahvusvahelistes partnerlustes. Rahvusvaheliste meeskondade kohalolek annaks tõuke ka Eesti ökosüsteemi arenguks, sest meie seniseks murekohaks on nii rahvusvaheliste tipptegijate kaasamine kui ka Eesti toomine piiritaguste investorite vaatevälja. Seetõttu on meie jaoks väga oluline olla rahvusvahelistel tippsündmustel nähtav, olles eelkõige aktiivne osaleja,“ lisas Mikheim.