Vene laev seisis Nord Streami juures neli päeva enne plahvatust

Vene erilaeva vaatlus toimus neli päeva enne torujuhtme õhku lendamist. Laeva pardal oli ka AS-26 Priz tüüpi miniallveelaev.

„See on uskumatult huvitav. SS-750 on alus, mis on loodud spetsiaalselt allveeoperatsioonideks,“ sõnas Rootsi teadlane ning Venemaa asjatundja ja luureekspert Joakim von Braun.

Ka Think Tank Europe’i vanemanalüütik ja varem kaitseluureteenistuses töötanud Jacob Kaarsbo usub, et sellisel laeval oleks suutlikkus õhkulaskmise operatsioon läbi viia.

Kahtlustatakse sabotaaži

Möödunud septembri lõpus avastati Läänemeres Taani Bornholmi saare lähistel merepõhjas toimunud plahvatuste tagajärjel gaasitorustikus Nord Stream 1 ja 2 neli ohtlikku leket.

Peamine teooria on see, et plahvatused põhjustas sabotaaž. Siiani on siiski ebaselge, milline riik või osakond selle taga on.

Plahvatuse uurimist on alustanud nii Saksamaa, Rootsi kui ka Taani.

Varasemast infost on selgunud, et Taani kaitseväejuhatusel on 112 pilti Vene alustest. Tänane uurimus kinnitab esimest korda, et tegemist on konkreetse Venemaa alusega, mille pardal asus ka miniallveelaev.