Mihkel Nestor: inflatsiooni on põhjustanud inimlik ahnus

Kui langeb nõudlus, taltub ka hinnatõus

Selleks, et hinnakasv taltuks on tarvilik, et nõudlus väheneks. Mõningaid märke sellest juba ka on. Euroala jaemüük on mõõdukas languses olnud eelmise aasta sügisest saadik. Veebruaris kahanesid müügimahud Euroala riikides kokku keskmiselt veidi enam kui 3%, mis samas ei tundu piisav, et sundida kaupmehi allahindluste abil kliente konkurentide juurest üle meelitama. Jaekaubandusest oluliselt paremini on läinud teenindussektoril, kus müügimahu kasv on vastupidiselt kiirenenud. Märtsi seisuga oli teenuste müük Euroalal lausa 5% mullusest suurem.